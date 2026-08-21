Bodrum'da Motosiklet Kazası Kamerada

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, akıllı kavşağa hızla giren motosikletin kontrolden çıkarak yol üzerindeki adaya savrulması sonucu sürücü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki akıllı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, kavşakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Savrulan motosiklet devrilirken, sürücü yola savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kazanın hemen öncesi ve motosikletin adaya savrulduğu anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin hızla kavşağa girdiği, kontrolden çıkarak savrulduğu ve yol üzerindeki adaya uçtuğu görülüyor.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı