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Bodrum'da İnfaz Olayı: 4 Şüpheli Tutuklandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen infaz olayıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili 3 kişi adliyeye sevk edilirken, 5 kişi aranıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 kişinin infaz edildiği olayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili 3 kişi daha adliyeye sevk edilirken, 5 kişinin arandığı öğrenildi.

16 Ağustos gecesi saat 01.00 sıralarında Kumbahçe Mahallesi 2439 Sokak'taki bir evde meydana gelen olayda İstanbul'da ikamet ettikleri öğrenilen Ferit Yıldız ve Ayhan Seyat isimli 2 genç, tabanca ile vurularak öldürülmüştü. Saldırganlar, daha sonra otomobille olay yerinden uzaklaştı. Olay yerinde yapılan incelemede 28 adet boş kovan bulundu. Olayda yaşamını yitiren Ayhan Seyat Bitlis'in Ahlat ilçesi Ovakışla beldesinde, Ferit Yıldız ise Mardin'in Midyat ilçesi Doğançay Mahallesi'nde toprağa verildi.

Polis, olayın faillerini yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilişkili oldukları belirlenen 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı. Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Karakolda ifade işlemleri tamamlanan 3 kişi daha adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili 5 şüphelinin ise arandığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Bodrum Güvenlik Adliye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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