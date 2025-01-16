Üye Girişi
Haberler
TFF resmen açıkladı! Türk futbolunda yabancı hakem dönemi

Türk futbolunda yabancı hakem dönemi
2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek

Erdoğan imzaladı! Bu 2 alana milyarca liralık yatırım yapılacak
Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmenin savunmaları başladı

Kılıçlı yemin sonrası ilk görüntü! 5 teğmenin kader duruşması başladı
Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket

İsrail'i masadan kaldıran bu görüntü mü? Video elden ele dolaşıyor

Bodrum'da Hafriyat Atığı Dökme Cezası: 70 Bin Lira

Bodrum'da Hafriyat Atığı Dökme Cezası: 70 Bin Lira
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yol kenarına inşaat atığı döken 2 kişiye 70 bin lira ceza kesildi. Zabıta ekipleri, vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçerek ceza uyguladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hafriyat atıklarını yol kenarına döken 2 kişiye 70 bin lira ceza kesildi.

Akçaalan Mahallesi Piran Caddesi'ne 48 V 150 plakalı kamyonetle gelen 2 kişi, yol kenarına inşaat atığı dökerek bölgeden uzaklaştı. O anlar bir araç kamerası tarafından kaydedildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, aracı tespit ederek 2 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında toplamda 70 bin lira para cezası uyguladı. Yetkililer, çevreye zarar veren bu tür olaylara karşı denetimlerin artırılacağını belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Otobüs firmasından yolcuları şaşkına çeviren servis
img

Galatasaray'ın eski hocası Beşiktaş'ın başına geçiyor
img

İşte yabancı VAR hakeminin görev yapacağı maçlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı

Görüntüdeki adam ölüme yürüyen 30 kişiden yalnızca biri
Aksaray'da iğrenç olay! Antrenör, 5 erkek çocuğunu tacizden tutuklandı

5 erkek çocuğunu taciz etti! Bakın kendini nasıl savundu
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin

Bakanlık fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin
Ronaldo'nun sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın

Sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın
Seçim anketinde çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu

Son ankette çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu
Kurtardığı penaltı 16 yaşındaki kalecinin sonu oldu

Kurtardığı son penaltı oldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.