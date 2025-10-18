Bodrum'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 19 Gözaltı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon kapsamında, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen organize bir şebekeye yönelik Bodrum merkezli geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon çerçevesinde, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Aydın, İstanbul ve Balıkesir'de sabah saatlerinde eş zamanlı olarak19 şüpheli gözaltı alındı. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 19 fişek, 5 gram kenevir, 3 bıçak, 4 dürbün, 1 gece görüşlü dürbün, 1 tekne motoru, 2 kameralı dron, 2 uydu telefonu, 1 telsiz, 2 eski tip cep telefonu, 10 yabancı ülke bayrağı, 20 can yeleği, 4 akü ve 50 litre mazot ele geçirildi. Şüphelilerin, düzensiz göçmenleri Bodrum'a getirip burada konaklattıkları, ardından botlarla Yunanistan ve İtalya'ya gönderdikleri belirlendi. 17 Ekim günü adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16 tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında adliyeye çıkarılan şahıslardan S.Ö., U.Z., İ.K., S.Ş., G.G., U.D., E.E., B.Y., A.Ş., M.Ş., H.Ş., D.A., A.A. tutuklandı. Şüphelilerin yat işletmecisi, kaptan, muhasebeci, şoför ve kantin işletmecisi gibi farklı meslek gruplarından kişilerden oluştuğu bildirildi. - MUĞLA