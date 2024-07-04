Bodrum'da Dağda İnsan Kemikleri Bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dağda insan kemikleri bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Turgutreis ile Akyarlar arasındaki Bayraktepesi mevkiinde yürüyüş yapan vatandaşlar, bölgede bütünlüğü bozulmuş insan iskeleti olduğunu gördü. İhbarın ardından jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, olay yeri ve çevresinde inceleme yaptı. Toplanan kemikler, kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İskeletin yetişkin bir erkeğe ait olduğu sanılıyor. JASAT ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. - MUĞLA