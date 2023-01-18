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Bodrum'da çürümüş haldeki ceset sahile vurdu

3. Sayfa Haberleri

Bodrum'da çürümüş haldeki ceset sahile vurdu Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahile kimliği belirsiz belden yukarısı olmayan çürümüş halde ceset vurdu.

Bodrum'da çürümüş haldeki ceset sahile vurdu

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahile kimliği belirsiz belden yukarısı olmayan çürümüş halde ceset vurdu.

Edinilen bilgiye göre, Gümbet İnceburun'da Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin arıtma tesisinin olduğu bölgede sahile çürümüş bir ceset vurdu. Belden yukarısı olmayan cesedi, arıtma tesisindeki inşaat işçileri fark etti. İhbarın ardından çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Cesedin bulunduğu bölge ve çevresinde inceleme yapılırken inceleme sonrası kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cesedin göçmen bir erkeğe ait olduğu değerlendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Gümbet Muğla 3. Sayfa Haberler

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