Bodrum'da Boşandığı Eşini Öldüren Katil Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 yıl önce boşandığı eşini öldürüp eşinin arkadaşını yaralayan Hacı Ömer Alçı ile oğlu B.A. ve beraberindeki 1 kişi adliyeye sevk edildi. Ölen kadın ve katil zanlısının oğlu olan B.A.'nın suç aleti tabancayı sakladığı öğrenildi.

Olay Bodrum'un Geriş Mahallesi Hacıyeri Caddesi'nde meydana geldi. Dün saat 16.30 sularında 2021 yılında boşandığı eski eşi Hüsne Topal'ın (39) evinin önüne gelen Hacı Ömer Alçı (40), Topal'ı dışarı çağırdı. İkili bir müddet konuştuktan sonra aralarında tartışma çıktı. Eski eşi tarafından darp edilen kadın, çevreden yardım istedi. O esnada Topal'ın arkadaşı Sedat T. evden çıkıp kadının yardımına koştu. Hacı Ömer Alçı, hem eski eşini ve hem de yardıma koşan Sedat T.'yi kurşun yağmuruna tuttu.

Silahtaki mermilerin bitmesinin ardından şahıs olay yerinden uzaklaştı. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 3 çocuk annesi Hüsne Topal, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hüsne Topal'ın cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sedat T., Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Muğla'ya sevk edildi.

Çiftin 2021 yılında ayrıldığı ve Hüsne Topal'ın büyük depremin ardından Hatay'dan Bodrum'a geldiği öğrenildi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan Hacı Ömer Alçı'yı Emin Anter Bulvarı'nda durdurdukları araçta kıskıvrak yakaladı. Olay sonrası suç aleti tabancayı sakladığı öğrenilen ölen kadın ve katil zanlısının oğlu B.A. ile arkadaşı E.D. de suç delillerini gizledikleri suçlamasıyla gözaltına alındı. Muğla Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Topal'ın cenazesi defnedilmek üzere Bodrum-Milas Havalimanından uçakla memleketi Hatay'a gönderildi.

"Beni aldattığı için vurdum" dedi

Katil zanlısı Alçı'nın emniyetteki ifadesinde, 'Beni aldattığı için vurdum' dediği öğrenildi. Karakoldaki işlemleri tamamlanan katil zanlısı Hacı Ömer Alçı ile oğlu B.A. ve arkadaşı E.D., adliyeye sevk edildi. Hacı Ömer Alçı, adliyeye girişi, esnasında gazetecilerin 'Eski eşini neden öldürdün' sorusunu yanıtsız bıraktı. - MUĞLA