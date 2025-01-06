Bodrum açıklarında sürüklenen tekne Kıyı Emniyet tarafından kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 7 metrelik tekne, Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı müdahale ile kurtarıldı. İçerisinde 2 kişinin bulunduğu tekne, Bitez Marinaya güvenle yanaştırıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında içinde 2 kişi bulunan 7 metrelik tekne motor arızası sonrası sürüklenmesi üzerine yapılan yardım çağrısı sonrası Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bodrum Çelebi Adası önlerinde makine arızası sonrası sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 7 metre boyundaki tekneden yardım çağrısı yapıldı. Çağrı sonrası bölgeyle hareket eden KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sürüklenen tekneyi yedekleyerek Bitez Marinaya emniyetle yanaştırdı. - MUĞLA