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Bodrum açıklarında sürüklenen tekne Kıyı Emniyet tarafından kurtarıldı

Bodrum açıklarında sürüklenen tekne Kıyı Emniyet tarafından kurtarıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 7 metrelik tekne, Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı müdahale ile kurtarıldı. İçerisinde 2 kişinin bulunduğu tekne, Bitez Marinaya güvenle yanaştırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında içinde 2 kişi bulunan 7 metrelik tekne motor arızası sonrası sürüklenmesi üzerine yapılan yardım çağrısı sonrası Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bodrum Çelebi Adası önlerinde makine arızası sonrası sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 7 metre boyundaki tekneden yardım çağrısı yapıldı. Çağrı sonrası bölgeyle hareket eden KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sürüklenen tekneyi yedekleyerek Bitez Marinaya emniyetle yanaştırdı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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