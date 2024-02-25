Üye Girişi
Haberler

Bodrum Açıklarında 30 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Güncelleme:

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında can salları içerisindeki 6'sı çocuk toplam 30 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Botları tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda göçmenler Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında can salları içerisindeki 6'sı çocuk toplam 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları bölgeye hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 6'sı çocuk toplam 30 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İl Göç İdaresi Müdürlüğü Bodrum Göçmen Muğla Sahil Güvenlik 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title