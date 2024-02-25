Bodrum Açıklarında 30 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında can salları içerisindeki 6'sı çocuk toplam 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları bölgeye hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 6'sı çocuk toplam 30 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA