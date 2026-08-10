Haberler

Bitlis'te Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Bitlis'te Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'te Eren Üniversitesi kavşağında düğün dönüşü meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bitlis'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Bitlis Eren Üniversitesi kavşağında Düğün dönüşü yaşanan zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kazanın kesin çıkış nedeninin yapılacak araştırmanın ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi

Güney Amerika ülkesinde şiddetli deprem! Tsunami uyarısı verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

85 yaşındaki annesini sopayla öldüresiye dövdü! Geçmişinden eş cinayeti çıktı

Böyle evlat olmaz olsun! Yaşlı annesine dehşeti yaşattı
Yunanistan planı suya düştü! Çete lideri kız arkadaşının yanında enselendi

Çete lideri, kız arkadaşının yanında enselendi
Lukaku'dan Napoli'ye Fenerbahçe resti

Yok artık Lukaku! Daha gelmeden yaptığına bakın
Özkan Yalım'ın araçları satışa çıkardı! İşte 26 araba için istenen bedel

Özkan Yalım'ın araçları satışta! İşte 26 araba için istenen bedel
Cumhurbaşkanına suikast timindeki kardeşe yataklık etti: FETÖ'cü hainin ablası adliyede

FETÖ'cü hainin ablası için yolun sonu
Galatasaray ile ilgili şok iddia! Krizin nedeni belli oldu

Galatasaray ile ilgili şok iddia! Krizin nedeni...
Müge Anlı'nın unutulmaz ismiydi! Nazmiye Tutaner'den yıllar sonra sürpriz haber

Müge Anlı'nın unutulmaz ismiydi! Nazmiye'den yıllar sonra sürpriz var