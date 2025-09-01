Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 520 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 520 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tatvan ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan otobüste yolcu olarak seyahat eden 3 yabancı uyruklu şahsın midesinden ve üzerinden toplamda 1 kilo 520 gram metamfetamin çıktı. Şüpheliler tutuklandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir otobüste yolcu olarak seyahat eden yabancı uyruklu 3 şahsın midesinden ve üzerinden toplamda 1 kilo 520 gram metamfetamin çıktı. Olayla ilgili 3 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Tatvan ilçesinde durdurulan bir otobüste arama yapıldı. Yapılan aramada yolcu olarak seyahat eden yabancı uyruklu 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen şüphelilerin röntgen ve tomografi görüntülerinde mide ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim bulunduğu belirlendi. Yapılan tıbbi müdahale sonucu, şüphelilerin paketleyerek yuttukları 45 parça ile sırt çantalarına gizledikleri 109 parça olmak üzere toplam 154 parça, 1 kilo 520 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, "Hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Afganistan'da 6.0 büyüklüğünde deprem! Onlarca ölü ve yaralı var

6'lık deprem ülkeyi yerle bir etti! 600'den fazla can kaybı var
Türkiye ekonomisi 2. çeyrekte 4,8 büyüdü

Program meyvelerini veriyor! Bakan Şimşek'in yüzünü güldürecek rakam
Tartışma yaratan fotoğraf gerçek mi? İşte meselenin aslı

Herkes paylaşıyor ama meselenin aslı çok başka
Endonezya'da protestolara yol açan milletvekili ödeneklerinin iptaline karar verildi

Gösteriler ülkeyi küle çevirince, Devlet Başkanı geri adım attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evladının gözü önünde öldürüldü, katillerden korkunç paylaşım: Aslanlar gibi ensesinden tutup...

Kanlı infazda korkunç paylaşım: Aslanlar gibi ensesinden tutup...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.