Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 520 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir otobüste yolcu olarak seyahat eden yabancı uyruklu 3 şahsın midesinden ve üzerinden toplamda 1 kilo 520 gram metamfetamin çıktı. Olayla ilgili 3 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Tatvan ilçesinde durdurulan bir otobüste arama yapıldı. Yapılan aramada yolcu olarak seyahat eden yabancı uyruklu 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen şüphelilerin röntgen ve tomografi görüntülerinde mide ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim bulunduğu belirlendi. Yapılan tıbbi müdahale sonucu, şüphelilerin paketleyerek yuttukları 45 parça ile sırt çantalarına gizledikleri 109 parça olmak üzere toplam 154 parça, 1 kilo 520 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, "Hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS