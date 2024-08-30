Üye Girişi
Haberler

Bitlis'te trafik kazalarını önlemek amacıyla hurdaya dönmüş araç yerleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü, trafik kazalarını önlemek amacıyla hurdaya dönmüş bir aracı yol kenarına yerleştirerek farkındalık oluşturdu. Aracın üzerine hız sınırı ve cep telefonu kullanımı gibi uyarı işaretleri de eklenmiştir.

Bitlis'te trafik kazalarını önlemek amacıyla yol kenarına kaza sonucu hurdaya dönmüş araç yerleştirildi.

Bitlis'te trafik kazalarını önlemek amacıyla İl Emniyet Müdürlüğünce ilginç bir çalışmaya imza atıldı. Daha öncesinde aşırı hız nedeniyle meydana gelen ve 3 kişinin ağır şekilde yaralandığı bir kazada hurdaya ayrılan araç, her gün binlerce aracın geçtiği Bitlis-Tatvan kara yolu üzerindeki yol kenarına yerleştirilerek farkındalık oluşturuldu. Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yerleştirilen hurda aracın üzerine hız kilometre sınırı ve cep telefonu ile konuşulmaması gibi uyarı işaretleri de ekledi. Yol kenarındaki demir direk üzerine yerleştirilen hurda araç ile trafik kazalarının en aza indirilmesi hedefleniyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bitlis Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Başkomiser Uğur Altuntaş, trafik kurallarının hayati önemine dikkat çekti. Farkındalık oluşturmak amaçlı yapılan çalışmanın kurallara uyulmasına büyük katkı sağladığını ifade eden Altuntaş, "Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından önceki yıllarda model maket araçlarla ilgili projeler üretilmişti. Bu projelerin vatandaşlarımıza farkındalık oluşturma amacıyla kurallara uymalarına büyük katkı sağladığı görüldü. Bunun üzerine, daha önce yapılmamış bir şekilde hız, alkol ve cep telefonu kullanımı sonucunda meydana gelmiş bir kazalı aracı sergilemeye yönelik projeler üretilmeye başlandı. Biz de Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü olarak, Bitlis-Tatvan arasında bulunan Rahva bölgesinde kazaya karışmış, 3 ağır yaralının bulunduğu bir aracı sergileme fırsatı bulduk. Platformumuzu hazırladık ve başkanlığımızın hazırlamış olduğu bilgilendirici broşürleri de platformun çevresine yerleştirdik. Bu aracın burada sergilenmesiyle vatandaşlarımıza hız, alkol ve cep telefonu kullanımı sonucunda meydana gelebilecek kazaların sonuçlarını göstermeyi amaçladık. Bitlis Emniyet Müdürlüğü olarak, vatandaşlarımızdan tek ricamız, hız kurallarına uymaları, seyir halindeyken cep telefonlarını kullanmamaları ve alkollü şekilde araç kullanmamalarıdır" dedi.

Araç sürücüsü Ömer Özbey ise trafik kurallarına uyduklarını belirterek, "Maalesef trafik kurallarına uymayan kişilere bu sergilenen kazalı araç örneği güzel bir uyarı olmuş. Bu araç ilgimi çekti ve onu gördükçe ailem ve geçmişim gözümün önünden geçiyor" şeklinde konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Cep Telefonu 3-sayfa trafik bitlis Güvenlik Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi

Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi

 2018'de yurt dışına kaçmıştı! Binali Camgöz, Türkiye'ye getirildi

2018'de yurt dışına kaçmıştı! Binali Camgöz, Türkiye'ye getirildi

 Kolundaki ısırık izleri kime ait? Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar

Kolundaki ısırık izleri kime ait? Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar
Bu destan asla unutulmayacak! Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası: 30 Ağustos

Bu destan asla unutulmayacak! Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası: 30 Ağustos
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi CANLI izle! 30 Ağustos Cuma UEFA Avrua Ligi kura hangi kanalda, nereden izlenir? Binali Camgöz kimdir? Binali Camgöz yakalandı mı? Beşiktaş muhtemel rakipleri kim? 30 Ağustos Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri hangi takımlar? Fenerbahçe muhtemel rakipleri kim? 30 Ağustos Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri hangi takımlar? Galatasaray muhtemel rakipleri kim? 30 Ağustos Galatasaray UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri hangi takımlar? Başakşehir kiminle, hangi takımlarla eşleşti? 30 Ağustos UEFA Avrupa Ligi Başakşehir grubunda kimler var, maç takvimi ne? Beşiktaş kiminle, hangi takımlarla eşleşti? 30 Ağustos UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş grubuna kimler var, maç takvimi ne? Fenerbahçe kiminle, hangi takımlarla eşleşti? 30 Ağustos UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe grubuna kimler var, maç takvimi ne? Galatasaray kiminle, hangi takımlarla eşleşti? 30 Ağustos UEFA Avrupa Ligi Galatasaray grubunda kimler var, maç takvimi ne? Trabzonspor kura yok mu? UEFA Avrupa Ligi - Konferans Ligi kura çekiminde Trabzonspor kuralarda yok mu? Beşiktaş hangi torbada? 30 Ağustos Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 1. 2. 3. 4. hangi torbada?
title