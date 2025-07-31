Bitlis'te Tır ile Kamyonetin Çarpışması: 2 Yaralı

Bitlis'te Tır ile Kamyonetin Çarpışması: 2 Yaralı
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tır ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada birinin durumu ağır, toplamda iki kişi yaralandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 12.27 sıralarında Tatvan-Ahlat kara yolu üzerindeki Karşıyaka Mahallesi mevkiinde meydana geldi. T.K. isimli şahsın yönetimindeki 13 AAB 024 plakalı tır ile M.K. idaresindeki 13 AAR 176 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü M.K. (35) ile araçta yolcu olarak bulunan F.T. (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan F.T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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