Bitlis'te Sosyal Medyadan Silahlı Fotoğraf Paylaşan 4 Kişi Yakalandı

Sosyal medyadan silahlı fotoğraflarını paylaşan 4 kişi yakalandı

BİTLİS - Bitlis'te sosyal medya hesaplarından silahlı fotoğraflarını paylaşan 4 kişi yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya hesaplarından silahlı fotoğraflarla paylaşım yapan şahıslara yönelik 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda 4 şahsın yakalandığı ve gerekli adli işlemler yapıldığı ifade edilen açıklamada, "Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 4 adet tüfek ele geçirilmiştir. Hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.