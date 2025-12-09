Tatvan'da otomobil köprülü kavşaktan uçtu: 2 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobilin köprülü kavşaktan uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Tatvan-Bitlis-Ahlat kara yolu üzerindeki Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybedilmesi sonucu metrelerce yükseklikteki köprüden düştü. Kaza anı, sanayi bölgesindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki bir kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Daha önce yaşanan çok sayıda kazayla gündeme gelen ve bu nedenle halk arasında "ölüm kavşağı" olarak anılan Tatvan ilçe girişindeki kavşak, yapılan düzenlemenin ardından yeniden trafiğe açılmıştı. Ancak sanayi girişinin ve Tatvan istikametinin keskin virajlarla birleşmesi, yetersiz genişlik ve görüş problemleri kazalara davetiye çıkarmaya devam ediyor. Son yaşanan kaza da bu tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Bölge esnafı ve vatandaşlar, düzenlemelere rağmen kavşağın hala büyük risk taşıdığını belirterek, yeni bir planlama yapılması gerektiğini ifade etti. Kazanın görüntülerinin ortaya çıkmasıyla birlikte kavşak konusunda yeniden adım atılması çağrıları da güç kazandı. - BİTLİS