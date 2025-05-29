Bitlis'te 7 Kilo Metanfetamin Ele Geçirildi

Bitlis'te 7 kilo 176 gram metanfetamin ele geçirildi

BİTLİS - Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma neticesinde bir araçta zulalanmış 7 kilo 176 gram metanfetamin ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele kapsamında elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Tatvan ilçemizde durdurulan bir araçta narkotik dedektör köpeği 'Gill' ile yapılan aramada, aracın ön göğüs iç kısmına zulalanmış şekilde 7 parça halinde 7 kilo 176 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi" denildi.