Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

İstanbul'dan uyuşturucu getirdiği tespit edilen bir şüpheli ile torbacı diye tabir edilen sokak satıcısı, polis ekiplerince Adapazarı ve Sapanca ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adapazarı ve Sapanca ilçelerinde 2 ayrı operasyon yapıldı.

T.Z. (31) isimli şüphelinin İstanbul'dan Sapanca ilçesine uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine, Sapanca ilçesinde yapılan operasyonda, şüpheli takibe alındı. Şüphelinin Anadolu Otoyolu Sapanca mevkiine geldiğinde aracın ön sağ camından attığı yastık içinden 1 kilo 150 gram Skunk maddesi ele geçirildi.

Adapazarı ilçesinde yapılan operasyonda ise sokak satıcısı olarak tabir edilen torbacılık yaptığı tespit edilen N.M.S.A.G. (20) isimli şahıs takip neticesinde yakalandı. Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, satışa hazır halde 17 parça halinde 15 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen kullanılan 3 adet kilitli poşet ve alüminyum folyo parçası ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı