Haberler

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da düzenlenen iki ayrı operasyonda İstanbul'dan uyuşturucu getiren bir şüpheli ile sokak satıcısı yakalandı. Operasyonlarda 1 kilo 150 gram skunk ve 15 gram metamfetamin ele geçirildi; iki şüpheli tutuklandı.

İstanbul'dan uyuşturucu getirdiği tespit edilen bir şüpheli ile torbacı diye tabir edilen sokak satıcısı, polis ekiplerince Adapazarı ve Sapanca ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adapazarı ve Sapanca ilçelerinde 2 ayrı operasyon yapıldı.

T.Z. (31) isimli şüphelinin İstanbul'dan Sapanca ilçesine uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine, Sapanca ilçesinde yapılan operasyonda, şüpheli takibe alındı. Şüphelinin Anadolu Otoyolu Sapanca mevkiine geldiğinde aracın ön sağ camından attığı yastık içinden 1 kilo 150 gram Skunk maddesi ele geçirildi.

Adapazarı ilçesinde yapılan operasyonda ise sokak satıcısı olarak tabir edilen torbacılık yaptığı tespit edilen N.M.S.A.G. (20) isimli şahıs takip neticesinde yakalandı. Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, satışa hazır halde 17 parça halinde 15 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen kullanılan 3 adet kilitli poşet ve alüminyum folyo parçası ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Fidan Hoca' tutuklandı

Fidan hoca için yolun sonu

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlk buluşma sonrası adamdan gelen mesajı görünce engeli bastı

İlk buluşma sonrası adamdan gelen mesajı görünce engeli bastı
Güzellik merkezinde gizli kamera ile kaydettikleri 14 bin özel görüntüyü satan 2 şüpheli tutuklandı

Güzellik merkezindeki gizli kamera skandalında hesap vakti
Başakşehir'den Lemina için açıklama

Başkan canlı yayında açıkladı: Galatasaray'dan transfer
Tunus'ta aşırı sıcaklar can alıyor: Doktorlar olağanüstü hal çağrısı yaptı

Dünyanın en sıcak 2. kentinde hastaneler doldu, ölü sayısı artıyor
Beşiktaş'ın rakibi Bayer Leverkusen'i üçlediler

Beşiktaş'ın rakibine büyük şok! 59 milyon Euro'luk takıma kaybettiler
Fenerbahçe'de Talisca şoku! Samsunspor maçında yok

Fenerbahçe'den Talisca açıklaması geldi
Rakamlar şaşırttı! Türkiye'de lisanslı İHA pilotu sayısı 1,8 milyonu geçti

Vatandaş lisans almak için sıraya girdi