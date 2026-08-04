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Birecik'te ağaçlık alanda yangın paniği

Birecik'te ağaçlık alanda yangın paniği
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ağaçlık alanda çıkan yangın, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Çok sayıda ağaç kül olurken, can kaybı yaşanmadı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Birecik ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, vatandaşların yardımıyla yangına müdahale etti. Yerleşim yerlerine yakın noktada bulunan ağaçlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Kontrol altına alınan yangında çok sayıda ağaç kül oldu.

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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