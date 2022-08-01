Tırdan düşen 3 tonluk borular, arkadan gelen otomobili perte çıkardı

Sabah saatlerinde Filyos beldesi Sefercik rampasında ilerleyen ve doğal gaz borularını taşıyan H.Ü. hakimiyetindeki tırından boşalan borular arkadan gelen Ç.B. 'nin kullandığı 34 YL 4651 plakalı aracın üzerine ok gibi saplandı. Her biri bir ton ağırlığındaki üç ton boru otomobili hurdaya çevirdi.

İLK MÜDAHALESİ OLAY YERİNDE YAPILDI

Olayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servisi ve Jandarma arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde yolcu olarak bulunan ve hafif yaralanan D.A.'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri boruları yoldan kaldırarak kapanan trafiği tekrar açtı.