Tırdan düşen 3 tonluk borular, arkadan gelen otomobili perte çıkardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tırdan düşen 3 tonluk borular, arkadan gelen otomobili perte çıkardı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde tırdan düşen ve her biri bir ton ağırlığındaki üç doğal gaz borusu, seyir halindeki otomobilin üzerine düştü. 1 kişinin yaralandığı araç hurdaya döndü.

 - Güncelleme:

Sabah saatlerinde Filyos beldesi Sefercik rampasında ilerleyen ve doğal gaz borularını taşıyan H.Ü. hakimiyetindeki tırından boşalan borular arkadan gelen Ç.B. 'nin kullandığı 34 YL 4651 plakalı aracın üzerine ok gibi saplandı. Her biri bir ton ağırlığındaki üç ton boru otomobili hurdaya çevirdi.

İLK MÜDAHALESİ OLAY YERİNDE YAPILDI

Olayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servisi ve Jandarma arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde yolcu olarak bulunan ve hafif yaralanan D.A.'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri boruları yoldan kaldırarak kapanan trafiği tekrar açtı.

Tırdan düşen 3 tonluk borular, arkadan seyreden otomobili perte çıkardı

Tırdan düşen 3 tonluk borular, arkadan seyreden otomobili perte çıkardı

Tırdan düşen 3 tonluk borular, arkadan seyreden otomobili perte çıkardı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Jandarma Filyos 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

ÖNDER ÇELİK:

ALLAH'A EMANET YAŞIYORUZ.

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title