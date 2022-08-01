Tırdan düşen 3 tonluk borular, arkadan gelen otomobili perte çıkardı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde tırdan düşen ve her biri bir ton ağırlığındaki üç doğal gaz borusu, seyir halindeki otomobilin üzerine düştü. 1 kişinin yaralandığı araç hurdaya döndü.
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Sabah saatlerinde Filyos beldesi Sefercik rampasında ilerleyen ve doğal gaz borularını taşıyan H.Ü. hakimiyetindeki tırından boşalan borular arkadan gelen Ç.B. 'nin kullandığı 34 YL 4651 plakalı aracın üzerine ok gibi saplandı. Her biri bir ton ağırlığındaki üç ton boru otomobili hurdaya çevirdi.
İLK MÜDAHALESİ OLAY YERİNDE YAPILDI
Olayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servisi ve Jandarma arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde yolcu olarak bulunan ve hafif yaralanan D.A.'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri boruları yoldan kaldırarak kapanan trafiği tekrar açtı.
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa