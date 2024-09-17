Bir şehir diken üstünde! 5 yaşındaki Ediz'den saatlerdir haber alınamıyor
Çanakkale'nin Biga ilçesinde parkta annesiyle oynarken kaybolan 5 yaşındaki Ediz Taşkan için arama çalışmaları başlatıldı. Biga Belediyesi ekipleri de hoparlörden anons yaparak arama çalışmalarına destek veriyor.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde parkta annesinin yanında oynarken kaybolan Ediz Taşkan (5) için ekipler arama çalışması başlattı.
BELEDİYE EKİPLERİ ANONS YAPIYOR
Biga ilçesinde bugün saat 15.30 sıralarında annesinin yanında parkta oynayan Ediz Taşkan, ortadan kayboldu. Annesi çevrede yaptığı aramada Ediz'e ulaşamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ekipler, Ediz Taşkan için ilçede arama çalışması başlattı. Biga Belediyesi ekipleri de hoparlörden anons yaparak arama çalışmalarına destek veriyor.