Bir gecede zengin olan inşaat işçisi üç ayda hayatını kaydırdı

İngiltere'nin Norfolk bölgesindeki Mattishall kasabasında yaşayan 39 yaşındaki Adam Lopez'in hayatı, geçtiğimiz Temmuz ayında satın aldığı bir kazı-kazan kartıyla bir anda değişti.

56 MİLYONLUK BÜYÜK ÖDÜL

Karttan çıkan 1 milyon sterlinlik (Yaklaşık 56 milyon TL) büyük ödül, kısa sürede hayatının yönünü bambaşka bir noktaya çevirdi. Ancak bu dönüşüm, tahmin ettiğinden çok daha ağır sonuçlar doğuracaktı.

YAKINLARINA BİLE HABER VERMEDİ, 3 AY BOYUNCA PARTİLEDİ

Kazancını öğrendikten sonra ilk iş olarak forklift operatörü olarak çalıştığı işinden ayrılan Lopez, elindeki varlığı hızla harcamaya başladı. Kendi deyimiyle "hayalini bile kurmadığı" bu para ile önce kullandığı aracı sattı, ardından kendisine ve annesine lüks dört çeker otomobiller aldı. Bunlarla da yetinmeyip Barbados'ta lüks bir tatile çıktı.

Lopez, kazanmanın verdiği coşkuyla çevresinden bile gizlediği bu dönemde üç aya yakın süre boyunca neredeyse aralıksız parti yaptı. Eğlence odaklı bu yaşam tarzı, kısa sürede bedenini yormaya başladı.

PARTİLERİN BEDELİ AĞIR OLDU: ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Eylül ayına gelindiğinde Lopez'in sağlık durumu ciddi şekilde bozuldu. Geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırılan Lopez'in akciğerlerinde ciddi tıkanıklıklar tespit edildi. Doktorların müdahalesiyle tedavi altına alınan adam, ilk kez o an ne kadar kontrolü kaybettiğini fark etti.

"ELİNİZDE NE KADAR PARA OLURSA OLSUN..."

Lopez, yaşadıklarını İngiliz kamu yayıncısı BBC'ye verdiği röportajda şöyle özetledi: "Bu para beni hiç bilmediğim bir hayata itti. Eğlenceyle birlikte özgürlüğü de tattım ama sağlığımı kaybettim. Elinizde ne kadar para olursa olsun, eğer bir ambulansın arkasındaysanız, durum iyi değildir."

EN BÜYÜK HATASINI DA İTİRAF ETTİ

Şanslı bir talih oyunu kazanan ama şansını iyi yönetemeyen Lopez, hayatında yaptığı en büyük hatalardan birinin işini bırakmak olduğunu da dile getirdi. Lopez, "İşim benim için bir rutindi ama aynı zamanda dengemdi. Ondan vazgeçince tüm düzenim alt üst oldu" ifadelerini kullandı.