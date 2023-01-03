Bir garip olay! Evli genç kız, sevgilisini döven eski erkek arkadaşını bıçakladı

Kocaeli'de yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. 17 yaşındaki genç kız, sevgilisini döven eski erkek arkadaşını bıçaklayarak kayıplara karışmıştı. Yakalanan genç kız ve olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheli adliyeye sevk edilirken, genç kızın evli ve eşinin cezaevinde olduğu öğrenildi.

Koceli'de Bekirdere Mahallesi'ndeki Sefa Uzun Türk Parkı'nda, 30 Aralık tarihinde meydana gelen olayda, Ş.Y. ile eski sevgilisi D.K. parkta konuştuğu sırada, yanlarına genç kızın sevgilisi Y.A. gelmiş ve taraflar arasında kavga çıkmıştı. Eski erkek arkadaşı Ş.Y.'nin, sevgilisi Y.A.'yı dövdüğünü gören D.K. isimli genç kız öfkelenerek, Ş.Y.'yi bıçaklamıştı.

4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Y.A.'nin arkadaşı Ş.K.'da tarafları ayırmak için silahla havaya ateş açmıştı. Yaralanan Ş.Y. sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmış, polis ekipleri ise kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı. Polis ekipleri, Ş.Y.'nin yaralanmasına ilişkin D.K. ve şahısların arkadaşı C.S.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

EŞİ CEZAEVİNDEYMİŞ

Eski sevgilisini bıçaklayan D.K. isimli genç kızın evli ve eşinin cezaevinde olduğu öğrenildi. Öte yandan, yaralanan Ş.Y.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.