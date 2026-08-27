Bingöl'de trafik kazası: 2 yaralı

Bingöl'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Muş karayolu Ağaçeli köyü mevkisinde meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 2 kişiye olay yerinde ilk müdahale UMKE ve Sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar, ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı