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Bingöl'deki Otobüs Kazasında Hayatını Kaybedenler Mardin'de Toprağa Verildi

Bingöl'deki Otobüs Kazasında Hayatını Kaybedenler Mardin'de Toprağa Verildi
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Bingöl'ün Genç ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden 5 kişiden 3'ü, Mardin'de defnedildi. Kazada, 5 kişi yaşamını yitirirken 38 kişi yaralandı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden 5 kişiden 3'ü, Mardin'de toprağa verildi.

Mardin Seyahat firmasına ait Mercedes marka 33 CFU 60 plakalı yolcu otobüsü, Bingöl-Diyarbakır karayolu Doğanca köyü mevkisinde şarampole devrilmişti. Kazada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 38 kişi de yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Abdulkudus Bozuk (23) Kızıltepe ilçesi Sarıca Mahallesi'nde, Kübra Ağırman Nusaybin ilçesi Sivrice Mahallesi'nde, Derviş Öcal ise Midyat ilçesinde gözyaşları arasında defnedildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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