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Bingöl'de yolcu otobüsü kaza yaptı: Yaralı sayısı 21'e yükseldi

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Bingöl-Karlıova karayolunda meydana gelen bir kaza sonucunda yolcu otobüsü yan yattı ve yaralı sayısı 21'e çıktı. Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta ve AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata, yaralıları hastanede ziyaret etti.

Bingöl'de kontrolden çıkan yolcu otobüsünün yan yattığı kazada yaralı sayısı 21'e yükselirken, Vali Ahmet Hamdi Usta ve Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata yaralıları hastanede ziyaret etti.

Alınan bilgilere göre, Bingöl- Karlıova karayolunda meydana gelen ve henüz sürücüsü öğrenilemeyen 34 SD 1821 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışından dolayı kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada yaralı sayısı 21'e yükselirken, yaralılar Karlıova ve Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta ve AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata yaralıları hastanede ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı. Vali Usta yaptığı açıklamada, "Bingöl Karlıova'daki tek taraflı otobüs kazasında yaralanan vatandaşlarımızı Bingöl Milletvekilimiz Zeki Korkutata ile birlikte hastanede ziyaret ettik. Daha sonra gelenlerle birlikte 21'e ulaşan yaralılarımızın durumu hakkında başhekimimizden bilgi aldık. Hayati tehlikeleri yok. Hepsinin durumu iyi. Tedbir amaçlı tedavilerine devam ediliyor. Allah beterinden saklasın. Her birine acil şifalar diliyorum" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ahmet Hamdi Usta Zeki Korkutata Milletvekili Karlıova AK Parti Bingöl Valilik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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