Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama
Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 993,49 gram metamfetamin, 37,72 gram esrar ve 0,20 gram kokain ele geçirildi. Operasyon sonucunda 7 kişi tutuklandı ve birçok şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 7 şahıs tutuklandı
BİNGÖL - Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 993,49 gram metamfetamin, 37,72 gram esrar ve 0,20 gram kokain ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı narko timlerinin titiz çalışmaları neticesinde, 1 kilo 993,49 gram metamfetamin, 37,72 gram esrar ve 0,20 gram kokain ele geçirildi Olaya ilişkin 7 şüpheli tutuklanırken 23 şüpheli hakkında, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçundan işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ - 3.Sayfa