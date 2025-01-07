Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 20 gram esrar ele geçirildi

Bingöl'de düzenlenen operasyonda 20 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 9 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar ve operasyonlarda, farklı cisim ve materyaller içerisinde bulunan toplam daralı ağırlıkları 20.01 gram esrar maddesi geçirildi. Operasyonda 9 şüpheli şahsa kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan adli işlem gerçekleştirildi. - BİNGÖL