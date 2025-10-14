Bingöl'de Suç Oranları Düşüyor, Tutuklamalar Artıyor

Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta son 2 ay içerisinde güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmaları paylaşırken, suç oranlarında bir önceki seneye göre düşüş ve tutuklamalarda artış olduğu görüldü.

Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta başkanlığında gerçekleştirilen Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda, 2025 yılı Ağustos ve Eylül aylarına ait veriler kamuoyuyla paylaşıldı. Basın açıklamasına İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük ve İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı'da katıldı.

Asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında bilgi veren Vali Usta, "Kişilere karşı işlenen 10 önemli suç kategorisinde 1 Ağustos-30 Eylül 2024 tarihleri arasında 370, 1 Ağustos-30 Eylül 2025 tarihleri arasında 356 olay meydana gelmiştir. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla; kişi hürriyetinden yoksun kılmada yüzde 70, kişilerin huzur ve sükünunu bozmada yüzde 8, cinsel saldırı yüzde 25 ve tehdit yüzde 28 azalma görülmüş, toplam olay sayısında yüzde 24 azalma olmuştur. Yine asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında mal varlığına karşı işlenen suçlarda 9 önemli suç kategorisinde 1 Ağustos-30 Eylül 2024 tarihleri arasında 42, 1 Ağustos-30 Eylül 2025 tarihleri arasında 42 olay meydana gelmiştir. Evden hırsızlık suçunda yüzde 30 ve yağma suçunda 5 kat azalma olmakla beraber geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam olay sayısı aynı kalmıştır" dedi.

Aranması-olan-şahısların-yakalanmasına-yönelik-yapılan_çalışmalarda son iki aylık süre içerisinde 93 şahsın yakalanarak cezaevine teslim edildiğini aktaran Usta, "Ayrıca ifade için aranması olan 267 kişi de yakalanarak hakkında işlem yapılmıştır. Silah-kaçakçılığıyla-mücadele-konusunda-ise; yapılan operasyonlarda toplam 35 ruhsatsız silah ele geçirilmiş, 34 kişi hakkında işlem yapılmıştır. Organize suçlarla mücadele kapsamında; ilimiz genelinde 27 operasyon gerçekleştirilmiş bu operasyonlarda gözaltına alınan 3 şahıs kollukta ifadesinin alınmasına müteakip, 9 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış olup, 3 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmışlardır. Uyuşturucu ile mücadelede ise; TCK 188 kapsamında 19 imal ve ticaret operasyonu gerçekleştirilmiş, yakalanan 37 şahıstan 5'i kolluktan ifadelerine müteakip serbest bırakılmış, gözaltına alınan 32 kişiden 11'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, 21 kişi ise tutuklanmıştır. Ayrıca, narkotik suçlarla mücadele kapsamında, 1 Ocak-30 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 62 şahıs tutuklanıp, 14 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. 2025 yılının aynı döneminde yürütülen çalışmalarda ise 67 şahıs tutuklanmış, 38'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Bu kapsamda tutuklama sayısında bir önceki yıla göre yüzde 8 oranında artış, adli kontrol uygulamasında ise yüzde 171 oranında artış yaşanmıştır" diye konuştu.

Diğer çalışmalar hakkında bilgi veren Usta, "Terörle mücadele kapsamında; PKK/KCK terör örgütüne yönelik 485'i kırsal, 3'si şehir operasyonu olmak üzere toplam 488 operasyon gerçekleştirilmiş, bu operasyonlar neticesinde 10 şahıs yakalanmış, 3 şahıs gözaltına alınmış, yakalanan şahıslardan 7'si ifadesi alınarak kolluk kuvvetlerinden salıverilmiş, 2'si sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla salıverilmiş ve_1'i ise-tutuklanmıştır. Trafik denetimlerinde ise; 1 Ağustos - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında 117 bin araç, 1 Ağustos - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında ise 128 bin araç denetlenerek geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artış görülmüştür. Çakarlı araçlar, ticari taksiler ve okul servislerine yönelik 1 Ağustos - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında 2 bin 704 araç denetlenmiş 282 tanesi hakkında işlem yapılmıştır, 1 Ağustos - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında ise 3 bin 069 araç denetlenmiş 309 araç hakkında işlem yapılmıştır. Her iki dönem kıyaslandığında denetlenen araç sayısında yüzde 14'lik artış sağlanmış, işlem yapılan araç sayısında da yüzde 10'luk artış gözlenmiştir" şeklinde konuştu. - BİNGÖL