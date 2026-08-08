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Bingöl'de Otomobil Yoldan Çıktı: 2 Yaralı

Bingöl'de Otomobil Yoldan Çıktı: 2 Yaralı
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Bingöl’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yoldan çıkması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bingöl'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yoldan çıkması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Diyarbakır karayolunun Genç kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 AK 519 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye nakledildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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