Bingöl'de Otobüs Kazasında 5 Ölü, 38 Yaralı
Bingöl'ün Genç ilçesinde meydana gelen yolcu otobüsü kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı. Kaza anına ait görüntüler güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Bingöl'ün Genç ilçesinde meydana gelen kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 38 kişinin yaralandığı yolcu otobüsünün Şırnak Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden çıkış anına dair görüntüler ortaya çıktı.
Mardin Seyahat firmasına ait 33 CFU 60 plakalı yolcu otobüsü, Bingöl-Diyarbakır karayolu Doğanca köyü mevkisinde şarampole devrilmişti. Kazada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 38 kişi yaralanmıştı. Şırnak'tan Trabzon'a gidecek olan otobüsün Şırnak Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden çıkış anları güvenlik kameralarınca kaydedildi. - ŞIRNAK