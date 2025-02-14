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Bingöl'de Otobüs Kazasında 5 Ölü, 38 Yaralı

Bingöl'de Otobüs Kazasında 5 Ölü, 38 Yaralı
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Bingöl'ün Genç ilçesinde meydana gelen yolcu otobüsü kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı. Kaza anına ait görüntüler güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde meydana gelen kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 38 kişinin yaralandığı yolcu otobüsünün Şırnak Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden çıkış anına dair görüntüler ortaya çıktı.

Mardin Seyahat firmasına ait 33 CFU 60 plakalı yolcu otobüsü, Bingöl-Diyarbakır karayolu Doğanca köyü mevkisinde şarampole devrilmişti. Kazada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 38 kişi yaralanmıştı. Şırnak'tan Trabzon'a gidecek olan otobüsün Şırnak Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden çıkış anları güvenlik kameralarınca kaydedildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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