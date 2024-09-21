İkinci, 'Piston aşağı indi' vakası! Oksijen tüpünün açılmasıyla yolcular birbirlerini eze eze kendini dışarı attı

Bingöl'de, oksijen tüpüyle otobüse binen bir kişi faciaya davetiye çıkardı. Tüpün açılması ile yaşanan panik otobüs kamerasına yansırken araç şoförü, "'Kaptan kapıyı aç' diye bağırıyorlardı. Arabada bir kişi kalmıştı. 'Bomba patlıyor, bomba patlıyor' denilince kemerimi açıp araçtan indim" dedi.

OKSİJEN TÜPÜ AÇILINCA OTOBÜSTE ORTALIK KARIŞTI

Olay, bugün öğlen saatlerinde Bingöl merkezde yaşandı. Edinilen bilgilere göre yolcu, beraberindeki oksijen tüpü ile birlikte özel halk otobüsüne bindi. Yolcu tüpü ayaklarının arasına alırken, otobüs de hareket etti. Bir süre sonra kayan ve açılan oksijen tüpü, otobüsün içerisinde paniğe neden oldu.

PANİK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Çıkan ses nedeniyle neye uğradığını şaşıran şoför ile diğer yolcular, aracın durdurulmasının ardından otobüsten can havliyle indi. Yaşananlar ise otobüs kamerasına saniye saniye yansıdı.

"'BOMBA PATLIYOR' DİYE BAĞIRDILAR"

Olay esnasında 12 M 0057 plakalı otobüsü kullanan şoför Mehmet Asilzade, "Seyir halindeyken arkada bir hava kaçırma sesi bana geldi. Tabi kalabalık olduğu için ben neyin ne olduğunu ilk başta çok fark edemedim. Benim gördüğüm tek şey insanların arkadan öne doğru gelip bağırmaları çağırmalarıydı, 'kaptan kapıyı aç' diye bağırıyorlardı. Benim menzilim yaklaşık 40-45 kilometre seyir halinde geliyordum. Kapıyı açmadım, önce arabayı kontrol ettim. Herhangi bir şey yoktu. Yangın var diye düşündüm ilk başta, arabada ya da göstergede herhangi bir olumsuzluk olmayınca soğukkanlılığımı muhafaza ederek kavşağı geçtim. Kavşaktan sonra arabayı sağa yanaştırdım. Ondan sonra kapıyı açtım. Bir kişi arabada kaldı, 'bomba patlıyor, bomba patlıyor' denilince kemerimi açıp, arabada kalan tek kişiden önce ben indim. Allah'a şükürler olsun kimsenin burnu kanamadan herkesi sağ salim yanaştırdım."