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İkinci, "Piston aşağı indi" vakası! Oksijen tüpünün açılmasıyla yolcular birbirlerini eze eze kendini dışarı attı

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Bingöl'de bir yolcu, oksijen tüpüyle otobüse binince ortalık karıştı. Tüpün açılmasıyla çıkan ses nedeniyle panik yaşayan yolcular can havliyle otobüsten kendini aşağı attı. Şoför ve yolcular, "Bomba patlıyor" diye kaçışırken, o anlar güvenlik kamerasına bindi.

Bingöl'de, oksijen tüpüyle otobüse binen bir kişi faciaya davetiye çıkardı. Tüpün açılması ile yaşanan panik otobüs kamerasına yansırken araç şoförü, "'Kaptan kapıyı aç' diye bağırıyorlardı. Arabada bir kişi kalmıştı. 'Bomba patlıyor, bomba patlıyor' denilince kemerimi açıp araçtan indim" dedi.

OKSİJEN TÜPÜ AÇILINCA OTOBÜSTE ORTALIK KARIŞTI

Olay, bugün öğlen saatlerinde Bingöl merkezde yaşandı. Edinilen bilgilere göre yolcu, beraberindeki oksijen tüpü ile birlikte özel halk otobüsüne bindi. Yolcu tüpü ayaklarının arasına alırken, otobüs de hareket etti. Bir süre sonra kayan ve açılan oksijen tüpü, otobüsün içerisinde paniğe neden oldu.

İkinci, 'Piston aşağı indi' vakası! Oksijen tüpünün açılmasıyla yolcular birbirlerini eze eze kendini dışarı attı

PANİK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Çıkan ses nedeniyle neye uğradığını şaşıran şoför ile diğer yolcular, aracın durdurulmasının ardından otobüsten can havliyle indi. Yaşananlar ise otobüs kamerasına saniye saniye yansıdı.

İkinci, 'Piston aşağı indi' vakası! Oksijen tüpünün açılmasıyla yolcular birbirlerini eze eze kendini dışarı attı

"'BOMBA PATLIYOR' DİYE BAĞIRDILAR"

Olay esnasında 12 M 0057 plakalı otobüsü kullanan şoför Mehmet Asilzade, "Seyir halindeyken arkada bir hava kaçırma sesi bana geldi. Tabi kalabalık olduğu için ben neyin ne olduğunu ilk başta çok fark edemedim. Benim gördüğüm tek şey insanların arkadan öne doğru gelip bağırmaları çağırmalarıydı, 'kaptan kapıyı aç' diye bağırıyorlardı. Benim menzilim yaklaşık 40-45 kilometre seyir halinde geliyordum. Kapıyı açmadım, önce arabayı kontrol ettim. Herhangi bir şey yoktu. Yangın var diye düşündüm ilk başta, arabada ya da göstergede herhangi bir olumsuzluk olmayınca soğukkanlılığımı muhafaza ederek kavşağı geçtim. Kavşaktan sonra arabayı sağa yanaştırdım. Ondan sonra kapıyı açtım. Bir kişi arabada kaldı, 'bomba patlıyor, bomba patlıyor' denilince kemerimi açıp, arabada kalan tek kişiden önce ben indim. Allah'a şükürler olsun kimsenin burnu kanamadan herkesi sağ salim yanaştırdım."

İkinci,
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Acil Durum Güvenlik 3-sayfa Olaylar Ulaşım Yaşam

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Yorumlar (4)

Emir Güler:

yurdum insanı kim bilir ne düşündüler de can havli ile inmeye çalıştılar

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A B:

Levent Kırca nın parodilerine dönmüş ne komik parlayıcı bir tüp değil insanlar bilmeyince böyle panik yapmışlar

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MEHMET EMİN BİRGÜL:

sürü veya toplum psikolojisi herzaman bilinç altımızda tehlikeli bir an yaşıyacakmışız gibi yaşıyoruz .

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sade vatandaş:

otuzbeş sene tüpçüiük yaptım bir kaç defa gaz kaçıran ufak tüpü sokağa tıp kurtulmaya çalışanlarada denk geldim halbuki üstüne sükünetle bir bez örtseniz tüp size tıslasada sönecek ülkemizin ekonomik durumuda böyle gaz kaçırıyor ama ortalıkta bu kaçağı durduracak babayiğit yok tıslamayı duyan kirişi kırıyor ama o, tıslıyana helal olsun milletin gözünü öyle bir korkutmuşki onun sesini duyunca kimse ona karşı koymaya cesaret edemiyor hepsi otobüsteki yolcular gibi topuklayıp kaçıyor

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