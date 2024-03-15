Bingöl'de kontrolden çıkan yolcu otobüs yan yattı: 16 yaralı

Bingöl'de kontrolden çıkan otobüs yan yattı: 18 yaralı

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova Karayolu'nda kontrolden çıkan otobüs yan yattı, kazada 18 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Bingöl-Karlıova Karayolu Azizan Köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 SD 1821 plakalı otobüs kar yağışından dolayı kontrolden çıkarak yan yattı. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 18 kişi tedavi edilmek üzere Karlıova ve Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.