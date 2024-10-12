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Bingöl'de Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan İki Şahıs Yakalandı

Bingöl'de Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan İki Şahıs Yakalandı
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Bingöl'ün Genç ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Ekipler, suçla mücadele kapsamında aranan şahısları adalete teslim etti.

Bingöl'ün Genç ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlu ile mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik Genç İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri ve Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları neticesinde, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kabul etmek' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs ve 'birden fazla kişi tarafından silahlı yağma' suçundan 5 yıl 6 ay cezası olan 1 şüpheli yakalandı. Kesinleşmiş cezaları bulunan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Politika 3-sayfa Hukuk Polis Genç

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