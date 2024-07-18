Bingöl'de kenevir ve skunk ele geçirildi

BİNGÖL - Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde 590 kök kenevir ile bin 827 kök skunk bitkisi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Genç ilçe kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticareti, yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 5 farklı noktada toplamda 590 kök kenevir bitkisi ve bin 827 kök skunk bitkisi ele geçirilmiştir" denildi.