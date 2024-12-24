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Bingöl'de Kaza: Genç Doktor Osman Zeki Tuncel Hayatını Kaybetti

Bingöl'de Kaza: Genç Doktor Osman Zeki Tuncel Hayatını Kaybetti
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Bingöl-Erzurum karayolunda meydana gelen kazada 24 yaşındaki doktor Osman Zeki Tuncel ve eşi, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Tuncel'in müzik etkinliğindeki flüt çaldığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Bingöl- Erzurum karayolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden doktor Osman Zeki Tuncel'in bir okulda düzenlenen müzik etkinliğindeki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, doktor Tuncel'in flüt çaldığı görülüyor.

Kaza, gece saatlerinde Bingöl-Erzurum kara yolu Karlıova ilçesi Kümbet köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 GC 312 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Osman Zeki Tuncel (24) ve eşi Emine Tuncel'in (26) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 16 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Karlıova Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, ataması yeni gerçekleşen doktor Osman Zeki Tuncel ile ilgili üzücü bir detay da gün yüzüne çıktı. Tuncel'in yakın zamanda arkadaşlarıyla birlikte bir okulda düzenlenene bir müzik etkinliğinden görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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