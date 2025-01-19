Bingöl'de Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Hüseyin Adsız Hayatını Kaybetti

Bingöl'de polis memuru Hüseyin Adsız, geçirdiği kalp krizi rahatsızlığı sonrasında hayatını kaybetti. Adsız'ın cansız bedeni düzenlenen törenle baba ocağı Elazığ'a gönderildi.

Bingöl'de polis memuru Hüseyin Adsız, görevi başındayken geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetmesinin ardından Bingöl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Düzenlenen törenle, hayatını kaybeden Adsız'ın naaşı, baba ocağı Elazığ'ın Baskil ilçesine uğurlandı.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün akşam geçirdiği rahatsızlık sonucu genç yaşta hayatını kaybeden Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli çalışma arkadaşımız polis memuru Hüseyin Adsız'ı, düzenlenen törenle baba ocağı olan memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesine uğurladık. Merhuma Allah'tan rahmet, başta eşine, ailesine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarına ve Emniyet camiasına sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi. - BİNGÖL