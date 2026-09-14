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Bingöl’de jandarmadan bir haftada 41 olaya müdahale: 38 şüpheli yakalandı

Bingöl’de jandarmadan bir haftada 41 olaya müdahale: 38 şüpheli yakalandı
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Bingöl’de jandarma ekiplerince bir hafta içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarda 41 olaya müdahale edilirken, 38 şüpheli yakalandı.

Bingöl'de jandarma ekiplerince bir hafta içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarda 41 olaya müdahale edilirken, 38 şüpheli yakalandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, alkollü veya uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmak ile 6284 Sayılı Kanuna muhalefet suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahıs yakalandı. Şahıslar, adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

"Binlerce kök kenevir ele geçirildi"

Aynı tarihler arasında Asayiş, TEM, Kaçakçılık, Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile İlçe Jandarma Komutanlıklarınca yürütülen çalışmalarda 41 olaya müdahale edildi. Operasyon ve çalışmalarda 2 bin 796 kök kenevir/skunk bitkisi, 78 gram esrar, 91 adet Lyrica hap, 20 litre etil alkol, 2 bin 696 paket sigara, 4 bin 500 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 1 dedektör, 1 tabanca, 2 av tüfeği ve 82 fişek ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 38 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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