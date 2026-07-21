Bingöl'de araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde aracın uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Yedisu ilçesi Kaynarpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç uçuruma yuvarlandı. Kazada A.T. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen A.T. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı