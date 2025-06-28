Bilecik Valisi Yangın Bölgesinde İnceleme Yaptı

Bilecik Valisi Yangın Bölgesinde İnceleme Yaptı
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangınının Bilecik'e sıçraması sonucu etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Kriz merkezi oluşturulan bölgede, yangın söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

BİLECİK (İHA) – Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Sakarya'nın Taraklı ilçesinde dün çıkan ve Bilecik'e sıçrayan orman yangınının etkili olduğu bölgede inceleme yaptı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı 9 köyü etkisi altına alırken, bölgede 'Kriz Merkezi' kuruldu. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, gece boyunca olduğu gibi sabah saatlerinde de olay yerinde ekiplerin başında bulunarak çalışmaları bizzat koordine ediyor.

Yangının başladığı andan itibaren tüm imkanlar seferber edilirken, bölgeye çok sayıda itfaiye aracı, arazöz, iş makinesi ve yangın söndürme helikopteri yönlendirildi.

Vali Sözer, yangının kontrol altına alınması için ekiplerin büyük bir özveriyle çalıştığını belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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