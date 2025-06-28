Bilecik'teki Orman Yangını Nedeniyle 7 Köy Tahliye Edildi

Bilecik'teki Orman Yangını Nedeniyle 7 Köy Tahliye Edildi
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangını, Bilecik'e sıçrayarak 17 yerleşim yerinde 367 vatandaşı tahliye etti. Kriz merkezi kuruldu ve çok sayıda hayvan kurtarıldı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde dün çıkan orman yangını Bilecik'e sıçrarken, 7 köy boşaltıldı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı 9 köyü etkisi altına alırken, bölgede 'Kriz Merkezi' kuruldu. Alevler sonucunda Köprücek köyü Hacıdurmuşlar Mahallesi'nde 73 vatandaş, 7 küçükbaş ve 76 büyükbaş hayvan, Taşcıahiler köyü Seyfiler Mahalles'inde 27 vatandaş, 10 küçükbaş ve 107 büyükbaş hayvan, Alıç köyü ve bu köye bağlı Akçaözü ve Elmümin mahallelerinde 46 vatandaş, 307 küçükbaş ve 52 büyükbaş hayvan, Kavak köyüne bağlı Ormancılar Mahallesi 1 vatandaş ve 25 büyükbaş hayvan, Akçakavak köyü 70 vatandaş, 150 küçükbaş ve 28 büyükbaş hayvan, Kavak köyüne bağlı Muratlar Mahallesi'nde 30 vatandaş, 65 küçükbaş ve 79 büyükbaş hayvan, Kavak köyüne bağlı Bağışlar, Yağcılar ve Şehler mahallelerinde 105 vatandaş, 165 küçükbaş ve 302 büyükbaş hayvan, Tongurlar köyüne bağlı Urgancılar Mahallesi'nde 10 vatandaş, 14 küçükbaş 39 büyükbaş hayvan, Kümbet köyüne bağlı Dumanlar Mahallesi'nde 5 vatandaş, 43 küçükbaş ve 1 büyükbaş hayvan tahliye edildi.

"17 yerleşim yerinde 367 vatandaş güvenli alana tahliye edildi"

Vali Faik Oktay Sözer, yangının başladığı ilk andan bu yana süreci anbean takip ederken, bölgede kriz merkezi kurulduğu anlatarak, "7 köy ve 10 bağlı olmak üzere toplam 17 yerleşim yerinde 367 vatandaş güvenli alana tahliye edilmiş, 762 küçükbaş hayvan ve 709 büyükbaş hayvan tahliye edilmiştir. Tahliye edilen vatandaşlar evlerinden uzakta güvenli bölgede beklemektedir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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