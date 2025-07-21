Bilecik'te Yangın Kontrol Altına Alındı, Kızılöz Köyü Boşaltıldı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, anızda başlayıp ormana sıçrayan yangın, büyük oranda kontrol altına alındığını söyleyerek, "Bilecik'teki yangınımızın enerjisini söndürdük düşürdük söndürme ve soğutma çalışmalarımızı aynı anda devam ettiriyoruz. Ayrıca Geyve'deki yangın rüzgarın etkisiyle artık o bölgeden tekrar Kızılöz Köyümüze doğru yaklaşmaya başlarken, tedbir amaçlı köyümüzü boşalttık" dedi.

Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy ile Bilecik merkeze bağlı Kurtköy arasındaki buğday tarlasında başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangının gece saatlerinde de tüm şiddetiyle devam etmişti. Yangın bu sabah kısmen kontrol altına alınırken, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer konu hakkında bir açıklama yaptı. Sözer, "Dün öğleden sonra başlayan yangın hem de karadan tüm ekiplerimizle arasözlerimizle iş makinelerimizle itfaiyemizle bu çalışmaları devam ettirdik. Şükürler olsun ki şu an itibariyle enerjisini düşürdük, söndürme ve soğutma çalışmalarımızı aynı anda devam ettiriyoruz. Ama tabii bunu yaparken malum Sakarya'da Geyve ilçemizde başlayan büyük bir yangınımız vardı. Onu da takip etmeye başladık ve bu yangını rüzgarın etkisiyle ilimiz sınırlarına girme ihtimali var. Özellikle Osmaneli ilçemizin Ciciler ve Kızılöz köylülerimizi etkisi altına alma gibi bir ihtimal vardı. Hemen buraya konuşlandık ve ekiplerimizi şu an zaten buraya çektik. Ciciler köyümüz biraz büyük bir köyümüzdü ve hemen orada tedbirlerimizi aldık. Tankerlerimizi, arasözlerimizi, iş makinelerimizle beraber şükürler olsun ki orada kontrolü aldık" dedi.

"Kızılöz Köyümüze tedbir amaçlı boşalttık"

Vali Sözer açıklamasının devamında, "Geyve'deki yangın rüzgarın etkisiyle artık o bölgeden tekrar Kızılöz Köyümüze doğru yaklaşmaya başladı. Şu an tam sınırımıza dayandı takip ediyoruz ekiplerimizle beraber köy halkımızı tedbir amaçlı hayvanlarıyla beraber güvenli alanlara aldık. Yerleştirdik bütün ekiplerimiz sahada önleme durdurma çalışmaları kapsamında çalışmalarımız araçlarımızla beraber devam ediyor" dedi. - BİLECİK