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Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: Şehirlerarası Yolcudan Uyuşturucu Madde Çıktı

Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: Şehirlerarası Yolcudan Uyuşturucu Madde Çıktı
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Bilecik'te şehirler arası otobüsle seyahat eden bir şahıs, Bozüyük'teki dinlenme tesislerinde uyuşturucu madde ile yakalandı. Yapılan aramada 23,63 gram metamfetamin ve 1,60 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Bilecik'te şehirler arası otobüs ile yolculuk yapan şahıs Bozüyük'te faaliyet gösteren dinlenme tesislerinde üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandı.

Alınan bilgililere göre Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı NARKO şube ihbar üzerine Bilecik'te şehirler arası otobüs ile seyahat eden şüpheli şahsı Bozüyük'te faaliyet gösteren dinlenme tesislerinde üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandı. Şahsın üzerinden 23,63 gram (Metamfetamin) maddesi, 1,60 gram Sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan cam aparat (Bong) ele geçirildi.

Ayrıca şüpheli şahıs hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihmal ve ticareti' ve 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçları kapsamında gözaltına alınarak yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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