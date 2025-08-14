Bilecik'te Trafik Kazası: İki Yaralı

Bilecik'te Trafik Kazası: İki Yaralı
Bilecik-Bozüyük-Eskişehir karayolunda seyir halindeki otomobil aydınlatma direğine çarparak kaza yaptı. Kazada sürücü ve yolcu yaralandı.

Bilecik'te seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucunda gerçekleşen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik-Bozüyük- Eskişehir karayolu Akasya Altı mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden TOKİ istikametine seyir halindeki 34 LR 130 plakalı otomobil sürücüsü Fatih T., bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yolun sağ kısmında bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Yaşanan çarpışma sonucunda sürücü Fatih T. ve araç içinde yolcu olarak bulunan Merve T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

