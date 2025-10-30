Haberler

Bilecik'te Trafik Kazası: Bir Ölü

Güncelleme:
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Alper Zorlu hayatını kaybetti. Kaza, İznik Pamukova Devlet Karayolu üzerinde tek taraflı olarak gerçekleşti. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Osmaneli ilçesi Hisarcık Köyü Beşevler mevkiinde İznik Pamukova Devlet Karayolu üzerinde, 34 KVE 728 plakalı motosikletin sürücüsü Alper Zorlu, İznik istikametine seyir halinde iken kaza yaptı. Kaza tek taraflı meydana geldi. Bildirim üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Trafik Jandarma birimleri, kazayla ilgili adli tahkikat başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
