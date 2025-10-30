Bilecik'te Trafik Kazası: Bir Ölü

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Osmaneli ilçesi Hisarcık Köyü Beşevler mevkiinde İznik Pamukova Devlet Karayolu üzerinde, 34 KVE 728 plakalı motosikletin sürücüsü Alper Zorlu, İznik istikametine seyir halinde iken kaza yaptı. Kaza tek taraflı meydana geldi. Bildirim üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Trafik Jandarma birimleri, kazayla ilgili adli tahkikat başlattı. - BİLECİK