Bilecik'te Trafik Kazası: 6 Yaralı

Bilecik'te ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi SGK Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Türkmeneli Caddesi üzerinde seyir halindeki Hakkı K. idaresindeki 26 VA 576 plakalı otomobil ile Yakut Sokak üzerinde seyir halindeki Muharrem A. seyir halindeki 27 BPZ 11 plakalı ticari araç çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücülerin yanı sıra, araçlarda yolcu olarak bulunan M.Ç., P.F.A., Y.A. ve A.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK