Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında hafif şekilde yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Pazaryeri ilçesi Karaköy köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul-Antalya karayolunda Bilecik istikametinden Bozüyük istikametine seyir halinde olan H.S. (57) idaresindeki 54 ALD 602 plakalı otomobil, Pazaryeri yönüne gitmekte olan K.Y. (70) idaresindeki 11 DP 435 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 11 DP 435 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan N.Y. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sebebiyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK