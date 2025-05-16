Bilecik'te Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bilecik'te Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik-Sakarya D-650 karayolu üzerinde kontrolünü kaybeden tır, Karasu Deresi'ne devrildi. Sürücü Yusuf Aydın olay yerinde hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik'te kontrolden çıkarak Karasu Deresi'ne uçan tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, Bilecik- Sakarya D-650 karayolu Vezirhan Beldesi Etmangal mevkisinde meydana geldi. Yusuf Aydın idaresindeki 34 DPR 250 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp takla atarak Karasu Deresi'ne devrildi. Kazada sürücü Yusuf Aydın olay yerinde hayatını kaybetti. Trafik ekipleri kaza yerinde geniş çaplı önlem alırken, sürücünün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Araç dereden çekici yardımıyla çıkartıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, meyve ağaçlarında yaprak kalmadı

Ceviz büyüklüğünde yağdı, ağaçlarda yaprak kalmadı
DEM'li Tuncer Bakırhan'a açık açık soruldu: Özerklik istiyorlar mı?

DEM Parti özerklik istiyor mu? Açık açık soruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü sunucudan magazin dünyasını sarsacak sözler: Onları tuvalette yakaladım

Ünlü sunucudan bomba itiraf: Tuvalette cinsel temasta bulunuyorlardı
Konya'daki depreme yakalanan kadının ilk tepkisi gülmek oldu

Depreme yakalanan kadının verdiği tepki bomba
Düğün sezonu öncesi vatandaşlara 'sahte altın' uyarısı

Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın
Polis Şeyda'nın şehit edilmesinde silah arkadaşlarının hapsi istendi

Polis Şeyda'nın şehit edilmesinde silah arkadaşlarına hapis istemi
Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti

Hindistan'da Türk havacılık devine ağır yaptırım
Özgür Özel'den 'Espresso Lab' çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı

Özgür Özel'den "Espresso Lab" çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı
Livakovic'in kalemini kıran Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği kaleciyi alıyor

Fenerbahçe Galatasaray'ın istediği kaleciyi alıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.