Bilecik'te Tır Kazası: 1 Ölü

Bilecik'te Tır Kazası: 1 Ölü
Bilecik-Bozüyük-Bursa karayolunda meydana gelen tır kazasında bir kişi hayatını kaybetti, diğer sürücü hafif yaralandı.

Bilecik'te 2 tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza; Bilecik-Bozüyük- Bursa- karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Eskişehir istikametinden Bursa istikametine seyir halindeki Hasan Bilgin idaresindeki 16 Y 2764 plakalı çekici, Bozüyük çıkışında bir alışveriş merkezinden çevre yoluna katılmaya çalışan Mustafa E. idaresindeki 01 ZD 938 plakalı tıra çarptı. Meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Hasan Bilgin olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı sürücü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer tır sürücüsü ise hafif şekilde yaralanırken, kaza nedeniyle Bozüyük-Bursa karayoluda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
