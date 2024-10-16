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Bilecik'te Ticari Araç Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

Bilecik'te Ticari Araç Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen kazada, ticari aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarptı. Olayda 75 yaşındaki Emine Yakar hayatını kaybederken, sürücü Ali Rıza Yakar yaralandı.

Bilecik'te ticari aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca vurması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.

Kaza, Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Reşadiye Mahallesi Hüseyin Kıvrıkoğlu Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halindeki 11 AV 743 plakalı ticari araç sürücü Ali Rıza Y. (74) İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yol ayrımında virajı alamayarak yoldan çıktı. Yoldan çıkan araç yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Yaşanan feci kazada sürücü Ali Rıza Yakar yaralanırken, araç içinde yolcu olarak bulunan sürücünün eşi Emine Yakar (75) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı sürücü Ali Rıza Yakar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı İlçe Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden Emine Yakar'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Gölpazarı İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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