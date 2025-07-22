Bilecik'te Tarihi İpek Yolu'nda Yangın İlerliyor

Bilecik'te Tarihi İpek Yolu'nda Yangın İlerliyor
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tarihi İpek Yolu'nun geçtiği bölgede çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak köylerin tahliyesine neden oldu. Yangınla mücadele devam ediyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devam eden yangında tarihi İpek Yolu'nun geçtiği bölgeler yanıyor.

Sakarya'nın Geyve-Pamukova ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın şiddetiyle Bilecik'in Osmaneli ilçesine doğru ilerlemiş ve 4 köy tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Bugün sabah alevlerin enerjisinin düşürülmesi ile bölgeden alevler yerine dumanlar yükselirken, öğleden sonra Kazancı köyünde yeniden alevler yükselmeye başlamıştı. Borcak ve Kazancı köylerine ulaşan alevler, tarihi İpek Yolu'nu da vurdu. Geçmişi milattan önce 5000'li yıllara dayanan tarihi İpek Yolu üzerindeki ormanlık alan alevlerden nasibini alırken, bölgede söndürme çalışmaları hummalı şekilde devam ediyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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